Prinzessin Kate verliert ihre engste Vertraute

Inspirierte auch Kates Stil

Archer war in den vergangenen Jahren immer wieder an der Seite der Prinzessin zu sehen. Ein Beispiel: Als Kate nach ihrer Krebsoperation im Jänner 2024 aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gab es von der Abfahrt keine Bilder von der Prinzessin – aber welche von einem von Archer gesteuerten Auto an der Klinik.