„Game of Thrones“-Star mit nur 35 Jahren gestorben

Diagnose erst 2023 – dennoch bis zuletzt auf der Bühne

Die Diagnose erhielt der Schauspieler 2023. Motoneuronerkrankungen (MND) sind progressive neurodegenerative Erkrankungen, bei denen die für Muskelbewegungen zuständigen Nervenzellen zunehmend zerstört werden. Funktionen wie Sprechen, Gehen oder Atmen werden dadurch im Verlauf der Krankheit stark eingeschränkt. Eine Heilung gibt es bislang nicht.