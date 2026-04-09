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Michael Patrick

„Game of Thrones“-Star mit nur 35 Jahren gestorben

Society International
09.04.2026 08:47
Er kämpfte, doch nun ist Schauspieler Michael Patrick im Alter von 35 Jahren verstorben.
Er kämpfte, doch nun ist Schauspieler Michael Patrick im Alter von 35 Jahren verstorben.(Bild: Michael Patrick/Instagram)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Der irische Schauspieler Michael Patrick ist tot. Der aus Theater, Fernsehen und internationalen Produktionen bekannte Darsteller starb am 7. April im Alter von nur 35 Jahren an den Folgen einer Motoneuronerkrankung (MND), einer seltenen und unheilbaren neurologischen Krankheit.

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Seine Ehefrau Naomi Sheehan bestätigte den Tod in einem emotionalen Instagram-Post. Demnach sei Patrick im Northern Ireland Hospice im Kreis seiner Familie und enger Freunde „friedlich eingeschlafen“.

Erst zehn Tage zuvor war er dort aufgenommen worden.

Diagnose erst 2023 – dennoch bis zuletzt auf der Bühne
Die Diagnose erhielt der Schauspieler 2023. Motoneuronerkrankungen (MND) sind progressive neurodegenerative Erkrankungen, bei denen die für Muskelbewegungen zuständigen Nervenzellen zunehmend zerstört werden. Funktionen wie Sprechen, Gehen oder Atmen werden dadurch im Verlauf der Krankheit stark eingeschränkt. Eine Heilung gibt es bislang nicht.

Trotz dieser schweren Diagnose blieb Patrick seiner Leidenschaft treu: der Schauspielerei. Selbst im Rollstuhl stand er weiterhin auf der Bühne und wurde für seine Darbietungen gefeiert. Besonders seine Darstellung der Titelrolle in Shakespeares „Richard III.“ am Lyric Theatre in Belfast im Jahr 2024 sorgte für große Anerkennung.

Patrick teilte auf Instagram ein Foto, das ihn im Rollstuhl in „Richard III.“ zeigt: 

Michael Patrick war Absolvent der renommierten Universität Cambridge und spielte in mehreren Produktionen der Royal Shakespeare Company, darunter „Measure for Measure“ und „The Taming of the Shrew“.

Auch im Fernsehen war er präsent: Einem breiten Publikum wurde er durch seine Rolle als Wildling in der sechsten Staffel der Erfolgsserie „Game of Thrones“ bekannt. Darüber hinaus wirkte er in BBC-Produktionen wie „This Town“ und „Blue Lights“ mit.

Das Instagram-Bild zeigt Michael Patrick als Wildling in „Game of Thrones“: 

„Esst, trinkt, liebt“
In ihrem Abschiedspost beschrieb seine Frau ihn als außergewöhnlichen Menschen: Er sei für viele eine Inspiration gewesen – nicht nur während seiner Krankheit, sondern sein ganzes Leben lang. „Er lebte ein erfülltes Leben voller Freude, Energie und ansteckendem Lachen“, schrieb sie.

Zum Abschluss zitierte sie den irischen Dichter Brendan Behan mit einem Satz, den Patrick besonders liebte: „Das Wichtigste im Leben ist, etwas zu essen, etwas zu trinken und jemanden zu haben, der dich liebt.“

Noch in seinem letzten Instagram-Beitrag im Februar hatte Patrick offen über seine Prognose gesprochen. Sein Neurologe habe ihm etwa ein Jahr gegeben – doch er betonte, er habe „noch viel vor und viel zu leben“.

Der letzte Instagram-Beitrag von Michael Patrick: 

Mit Michael Patrick verliert die Theater- und Fernsehlandschaft einen außergewöhnlich engagierten Künstler, der bis zuletzt für seine Kunst und gegen seine Krankheit kämpfte.

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