Kim zeigt seine Tochter – und sendet klare Signale

Steht Nordkorea vor einem historischen Machtwechsel? Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes könnte ausgerechnet die Tochter von Machthaber Kim Jong Un zur nächsten Führungspersönlichkeit des abgeschotteten Staates aufgebaut werden.
Der südkoreanische Geheimdienst NIS erwartet, dass Kims Tochter als politische Nachfolgerin positioniert wird. „Dies ist kein Urteil, das auf einfachen Indizien beruht, sondern auf Geheimdienstinformationen“, sagte NIS-Direktor Lee Jong Seok laut der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap. Die Aussagen fielen demnach im Rahmen eines parlamentarischen Briefings.
Auffällige Auftritte beim Militär
Zuletzt war die Tochter des nordkoreanischen Machthabers auffallend häufig bei militärischen Terminen an der Seite ihres Vaters zu sehen. Mitte März veröffentlichte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Bilder, auf denen das junge Mädchen gemeinsam mit Kim offenbar einen Panzer auf einem militärischen Ausbildungsstützpunkt fährt.
Nach Einschätzung des NIS sollen solche Auftritte auch dazu dienen, mögliche Vorbehalte gegenüber einer weiblichen Führungspersönlichkeit auszuräumen.
Eine mögliche Zäsur in der Kim-Dynastie
Bislang wurde Nordkorea ausschließlich von Männern regiert: Staatsgründer Kim Il Sung, sein Sohn Kim Jong Il und schließlich dessen Enkel Kim Jong Un. Die öffentliche Präsenz der Tochter würde damit eine potenziell historische Zäsur markieren.
Rätsel um Identität und Alter
Erstmals tauchte das Mädchen 2022 auf Fotos nordkoreanischer Staatsmedien auf. Seither begleitete sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen, darunter Raketentests und ein Staatsbesuch in China. Offiziell ist jedoch kaum etwas über sie bekannt – weder ihr Name noch ihr genaues Alter wurden bestätigt.
Der ehemalige Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 persönlich in Nordkorea traf, gab an, sie heiße „Ju Ae“. Ihr Alter wird auf etwa 13 bis 14 Jahre geschätzt.
Einschätzung bleibt umstritten
Die Einschätzung des Geheimdienstes ist allerdings umstritten. Einige Experten gehen davon aus, dass Kim Jong Un neben seiner Tochter noch weitere Kinder haben könnte, darunter auch einen Sohn, der möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert wird.
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