Kim zeigt seine Tochter – und sendet klare Signale

Rätsel um Identität und Alter

Erstmals tauchte das Mädchen 2022 auf Fotos nordkoreanischer Staatsmedien auf. Seither begleitete sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen, darunter Raketentests und ein Staatsbesuch in China. Offiziell ist jedoch kaum etwas über sie bekannt – weder ihr Name noch ihr genaues Alter wurden bestätigt.