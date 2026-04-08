Neos: „Ein Geschenk auf Kosten der Steuerzahler“

Über den Klosterkauf durch die Stadt Dornbirn und den Inhalt der Nutzungsvereinbarung sind in der Messestadt nicht alle glücklich – vor allem die Neos würden den Deal am liebsten wieder rückgängig machen. „Die Grundlage für unsere Zustimmung in der Stadtvertretung zum Ankauf war klar: eine zeitlich begrenzte Nutzung durch die Patres – maximal bis 2030“, erklärt Hladik. Danach sollte die Stadt die Liegenschaft vollständig für die Weiterentwicklung nutzen können. Tatsächlich aber sehe die Vereinbarung eine unbefristete Nutzung überwiegender Gebäudeteile vor, die faktisch nicht kündbar seien. Der Vertrag sei als Leihe ausgestaltet – die Nutzung erfolgt somit vollständig unentgeltlich, während die Stadt weiterhin sämtliche Kosten trage.