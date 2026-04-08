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Mann schwer verletzt

Arbeiter beinahe von Stalltrennwänden begraben

Tirol
08.04.2026 15:28
Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Spital eingeliefert.
Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Spital eingeliefert.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Arbeitsunfall am späten Mittwochvormittag im Tiroler Landeck: Ein 24-Jähriger wurde bei Verladearbeiten fast von Trennwänden aus Holz und Stahl begraben. Der junge Mann konnte noch wegspringen, sein Unterschenkel wurde jedoch eingeklemmt. Schwer verletzt!

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Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 11.30 Uhr. Der 24-jährige Einheimische war laut Polizei mit Verladearbeiten von Stalltrennwänden aus Holz und Stahl auf einen Anhänger beschäftigt. „Im Zuge dessen löste sich ein Zurrgurt und die Trennwände kippten in Richtung des Mannes“, hieß es.

Unterschenkel eingeklemmt
Der 24-Jährige habe noch versucht, sich durch einen Sprung vom Anhänger in Sicherheit zu bringen – der rechte Unterschenkel des Mannes wurde jedoch zwischen den Trennwänden und dem Anhänger eingeklemmt.

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Mit Rettung ins Spital
Der Arbeiter erlitt dadurch schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort sei er mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert worden.

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