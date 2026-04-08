Arbeiter beinahe von Stalltrennwänden begraben

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 11.30 Uhr. Der 24-jährige Einheimische war laut Polizei mit Verladearbeiten von Stalltrennwänden aus Holz und Stahl auf einen Anhänger beschäftigt. „Im Zuge dessen löste sich ein Zurrgurt und die Trennwände kippten in Richtung des Mannes“, hieß es.