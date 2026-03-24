Brechstange steckte in Oberschenkel von Arbeiter

Schlimmer Arbeitsunfall am Dienstag in Reutte in Tirol: Bei Felsräumarbeiten bohrte sich eine Brechstange in den Oberschenkel eines Arbeiters (44). Für die Retter war es aufgrund der stark blutenden Wunde ein Wettlauf gegen die Zeit.
Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr an der L69 im Gemeindegebiet von Musau, dort sind gerade Felsräumarbeiten im Gange. Ein 44-jähriger Österreicher war mit zwei Mitarbeitern mit dieser Aufgabe beschäftigt, als auf etwa vier bis fünf Metern Höhe das abzuziehende Seil klemmte.
Kollege hörte plötzlich Schrei
Laut den Angaben des Kollegen hörte dieser nur noch einen Schrei und sah den 44-jährigen am Boden liegen. In seinem linken Oberschenkel steckte die Brechstange, welche er für die Räumarbeiten benutzt hatte. Die Brechstange löste sich dann allerdings oder wurde vom Opfer aus dem Oberschenkel gezogen, weshalb die Wunde stark zu bluten begann.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit schweren Verletzungen am linken Oberschenkel in die Klinik nach Kempten in Deutschland geflogen.
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