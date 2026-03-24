Brechstange steckte in Oberschenkel von Arbeiter

Kollege hörte plötzlich Schrei

Laut den Angaben des Kollegen hörte dieser nur noch einen Schrei und sah den 44-jährigen am Boden liegen. In seinem linken Oberschenkel steckte die Brechstange, welche er für die Räumarbeiten benutzt hatte. Die Brechstange löste sich dann allerdings oder wurde vom Opfer aus dem Oberschenkel gezogen, weshalb die Wunde stark zu bluten begann.