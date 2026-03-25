Hochdruckreiniger-Strahl im Gesicht: Mann verletzt

Schrecklicher Arbeitsunfall im Tiroler Unterland: Ein 25-Jähriger wurde im Zuge von Reinigungsarbeiten bei einer Maschine vom Strahl eines Hochdruckreinigers getroffen – mitten im Gesicht! Der junge Mann erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden musste.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am frühen Dienstagnachmittag in einer Firma in Radfeld (Bezirk Kufstein). Ein 19-jähriger ungarischer und ein 25-jähriger afghanischer Arbeiter seien in der Produktionshalle mit Reinigungsarbeiten an einem Förderband beschäftigt gewesen.
Bei „Übergabe“ passierte es
Dazu habe der Afghane einen Hochdruckreiniger benutzt. „Nach Abschluss der Arbeiten übergab er die Hochdruckpistole dem danebenstehenden Ungarn. Dabei wurde durch Betätigung der Pistole der Hochdruckreiniger in Betrieb gesetzt und der starke Strahl spritzte dem Afghanen ins Gesicht“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Wie genau es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand von Erhebungen.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Der Afghane erlitt jedenfalls erhebliche Verletzungen. Diese waren derart schwer, dass er nach erfolgter Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen werden musste.
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