Hochdruckreiniger-Strahl im Gesicht: Mann verletzt

Bei „Übergabe“ passierte es

Dazu habe der Afghane einen Hochdruckreiniger benutzt. „Nach Abschluss der Arbeiten übergab er die Hochdruckpistole dem danebenstehenden Ungarn. Dabei wurde durch Betätigung der Pistole der Hochdruckreiniger in Betrieb gesetzt und der starke Strahl spritzte dem Afghanen ins Gesicht“, schildert die Polizei den Unfallhergang.