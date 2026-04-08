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„Dancing Queen“

Königin Elizabeth liebte es, zu ABBA zu tanzen

Royals
08.04.2026 13:34
Queen Elizabeth konnte ABBA nicht widerstehen! Bei „Dancing Queen“ riss es die Monarchin mit!
Queen Elizabeth konnte ABBA nicht widerstehen! Bei „Dancing Queen“ riss es die Monarchin mit!(Bild: AFP/CHRISTOPHER FURLONG, CHRISTOPHER FURLONG)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Diese Enthüllung überrascht selbst eingefleischte Royal-Fans: Queen Elizabeth II. startete ihre Tage offenbar tanzend – und zwar zu „Dancing Queen“ von ABBA.

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Ihre engste Vertraute Angela Kelly verriet jetzt, dass die Monarchin den Kultsong liebte und regelmäßig dazu durchs Zimmer schwang. „Als der Song ,Dancing Queen‘ lief, war sie begeistert, und wir tanzten beide“, sagte Kelly gegenüber Vanity Fair.

Queen Elizabeth II. mit Anna Wintour (Mitte) und Angela Kelly bei der London Fashion Week.
Queen Elizabeth II. mit Anna Wintour (Mitte) und Angela Kelly bei der London Fashion Week.(Bild: AFP/YUI MOK)

Besonders rührend: Die Queen sang mit, lachte – und genoss diese seltenen, unbeschwerten Momente fernab des Protokolls. Ein intimer Einblick, der zeigt: Hinter der Krone steckte auch eine lebensfrohe Frau, die einfach Spaß an der Musik hatte.

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Spitzname „AK-47“
Über 28 Jahre hinweg verband Queen Elizabeth II. und Angela Kelly eine außergewöhnlich enge Beziehung. Die einflussreiche Vertraute galt im Palast als ebenso respektiert wie gefürchtet – und trug wegen ihres Durchsetzungsvermögens den Spitznamen „AK-47“.

Mit sicherem Gespür für Stil prägte sie den Look der Queen entscheidend. „Ich sagte zu ihr: ,Eure Majestät, Sie haben schöne Beine. Zeigen wir sie doch mal!‘“, scherzte Kelly. „Selbstverständlich wurden die Säume der Kleider hochgezogen.“

Angela Kelly
Angela Kelly(Bild: APA-Images / Camera Press / ROTA)

Kennengelernt hatten sich die beiden 1992 in Deutschland. Aus einer spontanen Begegnung wurde eine steile Karriere: vom Job als Ankleideassistentin im Buckingham Palace bis hin zur engsten Beraterin und Designerin der Monarchin.

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