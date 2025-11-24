Das sagte Queen Elizabeth über George & Charlotte

Queen Elizabeth II. ist eine Legende! Und ihr treffender Kommentar über Prinzessin Charlotte und Prinz George rührt noch heute!
Ein wieder aufgetauchtes Zitat der verstorbenen Monarchin beweist erneut, wie scharfsinnig sie ihre Urenkel beobachtete. Besonders die Dynamik zwischen Prinzessin Charlotte und ihrem großen Bruder Prinz George hatte es der Queen angetan.
Obwohl Queen Elizabeth II. als Monarchin stets das Protokoll wahrte, war sie privat vor allem eines: eine liebevolle Urgroßmutter. Ein besonderer Moment, der nun wieder für Schlagzeilen sorgt, wirft ein warmherziges Licht auf die Beziehung zwischen den Kindern von Prinz William und Prinzessin Kate. Dabei wird klar: Prinzessin Charlotte hatte schon früh die Hosen an.
„So ist es auch bei George und Charlotte“
Der charmante Kommentar der Queen fiel bereits vor einigen Jahren bei einem öffentlichen Termin in Norfolk. Wie das „Hello“-Magazine berichtet, überreichte die Königin damals einer zehnjährigen Schülerin namens Emily Clay eine Bibel als Auszeichnung für ein Schulprojekt.
Im Gespräch fragte die Queen das Mädchen, ob sie gut auf ihre jüngere Schwester aufpassen würde. Die Mutter des Mädchens antwortete jedoch schmunzelnd: „Es ist eher umgekehrt.“
Die Reaktion der Queen war ebenso spontan wie aufschlussreich: „So ist es auch bei George und Charlotte.“
Mit diesem Satz bestätigte die Queen, was viele Royal-Fans schon lange vermutet hatten: Obwohl Prinz George der Ältere und der zukünftige König ist, übernimmt die selbstbewusste Prinzessin Charlotte oft die Führung und kümmert sich um ihren großen Bruder.
Charlotte: Die heimliche „Chefin“ der Royal-Kids
Diese Anekdote der Queen passt perfekt zu vielen öffentlichen Auftritten der Royal-Kids. Charlotte gilt als extrem selbstbewusst und regelt oft das Protokoll für ihre Brüder:
• Beim Platin-Jubiläum: Man sah Charlotte, wie sie die Haltung ihres kleinen Bruders Prinz Louis korrigierte.
• Bei der Beerdigung der Queen: Sie erinnerte George leise daran, wann er sich verbeugen müsse.
Der Kommentar der Queen zeigt, wie eng die Bindung zwischen der Monarchin und ihren Urenkeln war. Sie erkannte schon früh die starken Persönlichkeiten der Kinder und schätzte die beschützende Art von Charlotte. Für Fans der Royals bleibt diese kleine Geschichte eine rührende Erinnerung an den humorvollen und familiären Blick der verstorbenen Königin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.