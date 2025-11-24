Vorteilswelt
Scharfsinniges Zitat

Das sagte Queen Elizabeth über George & Charlotte

Royals
24.11.2025 16:00
George wird einmal König, doch seine Nummer 2 hat ihn fest im Griff.
George wird einmal König, doch seine Nummer 2 hat ihn fest im Griff.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Queen Elizabeth II. ist eine Legende! Und ihr treffender Kommentar über Prinzessin Charlotte und Prinz George rührt noch heute!

Ein wieder aufgetauchtes Zitat der verstorbenen Monarchin beweist erneut, wie scharfsinnig sie ihre Urenkel beobachtete. Besonders die Dynamik zwischen Prinzessin Charlotte und ihrem großen Bruder Prinz George hatte es der Queen angetan.

Obwohl Queen Elizabeth II. als Monarchin stets das Protokoll wahrte, war sie privat vor allem eines: eine liebevolle Urgroßmutter. Ein besonderer Moment, der nun wieder für Schlagzeilen sorgt, wirft ein warmherziges Licht auf die Beziehung zwischen den Kindern von Prinz William und Prinzessin Kate. Dabei wird klar: Prinzessin Charlotte hatte schon früh die Hosen an.

Queen Elizabeth II., hier mit ihrem Mann Prinz Philip, war eine liebevolle Großmutter und ...
Queen Elizabeth II., hier mit ihrem Mann Prinz Philip, war eine liebevolle Großmutter und Urgroßmutter.(Bild: AFP/LEON NEAL)

„So ist es auch bei George und Charlotte“
Der charmante Kommentar der Queen fiel bereits vor einigen Jahren bei einem öffentlichen Termin in Norfolk. Wie das „Hello“-Magazine berichtet, überreichte die Königin damals einer zehnjährigen Schülerin namens Emily Clay eine Bibel als Auszeichnung für ein Schulprojekt.

Im Gespräch fragte die Queen das Mädchen, ob sie gut auf ihre jüngere Schwester aufpassen würde. Die Mutter des Mädchens antwortete jedoch schmunzelnd: „Es ist eher umgekehrt.“

Die Reaktion der Queen war ebenso spontan wie aufschlussreich: „So ist es auch bei George und Charlotte.“

Mit diesem Satz bestätigte die Queen, was viele Royal-Fans schon lange vermutet hatten: Obwohl Prinz George der Ältere und der zukünftige König ist, übernimmt die selbstbewusste Prinzessin Charlotte oft die Führung und kümmert sich um ihren großen Bruder.

Prinzessin Charlotte ist die Chefin im Hause des Prinzen of Wales und hat ihre Brüder gut unter ...
Prinzessin Charlotte ist die Chefin im Hause des Prinzen of Wales und hat ihre Brüder gut unter Kontrolle.(Bild: APA/AFP/Ben STANSALL)

Charlotte: Die heimliche „Chefin“ der Royal-Kids
Diese Anekdote der Queen passt perfekt zu vielen öffentlichen Auftritten der Royal-Kids. Charlotte gilt als extrem selbstbewusst und regelt oft das Protokoll für ihre Brüder:

• Beim Platin-Jubiläum: Man sah Charlotte, wie sie die Haltung ihres kleinen Bruders Prinz Louis korrigierte.

• Bei der Beerdigung der Queen: Sie erinnerte George leise daran, wann er sich verbeugen müsse.

Der Kommentar der Queen zeigt, wie eng die Bindung zwischen der Monarchin und ihren Urenkeln war. Sie erkannte schon früh die starken Persönlichkeiten der Kinder und schätzte die beschützende Art von Charlotte. Für Fans der Royals bleibt diese kleine Geschichte eine rührende Erinnerung an den humorvollen und familiären Blick der verstorbenen Königin.

