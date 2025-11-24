Das sagte Queen Elizabeth über George & Charlotte

Obwohl Queen Elizabeth II. als Monarchin stets das Protokoll wahrte, war sie privat vor allem eines: eine liebevolle Urgroßmutter. Ein besonderer Moment, der nun wieder für Schlagzeilen sorgt, wirft ein warmherziges Licht auf die Beziehung zwischen den Kindern von Prinz William und Prinzessin Kate. Dabei wird klar: Prinzessin Charlotte hatte schon früh die Hosen an.