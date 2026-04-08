Jeder Dritte erbt oder bekommt Eigenheim geschenkt

In Österreich leben etwas mehr als die Hälfte der 9,2 Millionen Menschen in Wohnungen oder Häusern, die ihnen gehören. Das zeigt eine Studie des Immobilienportals Immoscout24 aus dem Jänner 2026. Oft sind die eigenen vier Wände aber nicht selbst erwirtschaftet, sondern wurden geerbt, geschenkt oder der Kauf wurde von der Familie unterstützt.