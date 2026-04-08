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So stark hilft Familie

Jeder Dritte erbt oder bekommt Eigenheim geschenkt

Wirtschaft
08.04.2026 20:30
Zwei Drittel der Österreicher halten es für wichtig, den eigenen Kindern Wohnraum zu ...
Zwei Drittel der Österreicher halten es für wichtig, den eigenen Kindern Wohnraum zu hinterlassen.(Bild: Luke - stock.adobe.com)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Eigentum in Österreich ist nicht immer selbst erwirtschaftet: Viele Immobilien werden vererbt, geschenkt oder mithilfe der Familie finanziert. Eine aktuelle Studie zeigt, wie stark familiäre Unterstützung beim Wohnen wirklich ist.

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In Österreich leben etwas mehr als die Hälfte der 9,2 Millionen Menschen in Wohnungen oder Häusern, die ihnen gehören. Das zeigt eine Studie des Immobilienportals Immoscout24 aus dem Jänner 2026. Oft sind die eigenen vier Wände aber nicht selbst erwirtschaftet, sondern wurden geerbt, geschenkt oder der Kauf wurde von der Familie unterstützt. 

Im EU-Vergleich liegt Österreich beim Eigentum an Wohnraum an vorletzter Stelle, vor Nachbar Deutschland. Diese niedrige Quote ist das Ergebnis einer Kombination aus der historischen Wohnungspolitik, mit einem vergleichsweise hohen Anteil an gefördertem oder gemeinnützigem Wohnraum, strengeren Regeln für Wohnkredite und hohen Immobilienpreisen.

Beim Wohnungseigentum gibt es teils große Unterschiede zwischen den EU-Ländern.
Beim Wohnungseigentum gibt es teils große Unterschiede zwischen den EU-Ländern.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Jeder zweite Österreicher (55 Prozent) hat hierzulande ein Haus oder eine Wohnung gekauft, davon aber einige mit finanzieller Unterstützung der Familie (40 Prozent). Unterschiedlich ist dabei die Höhe der Unterstützung. Bei der Hälfte der Fälle schießt die Familie zwischen zehn und 30 Prozent der Gesamtkosten zu, bei einem Viertel der Käufer sogar mehr. 

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Über ein Drittel der Immobilien geerbt oder geschenkt
28 Prozent der Österreicher, die in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung leben, haben diese geerbt, acht Prozent haben diese geschenkt bekommen. Bei etwa 35 Prozent trifft das auch in Zukunft zu, sie haben eine solche Erbschaft in Aussicht.

Konkret gehen 22 Prozent davon aus, eine Immobilie vollständig zu erben, 13 Prozent werden einen Anteil erben. In der jüngeren Generation, bei den 18- bis 29-Jährigen, erwartet sogar die Hälfte eine Erbschaft in Form einer Immobilie. 

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Nachkommen sollen Wohnraum erben
Eigentum zu schaffen und den eigenen Kindern zu vererben, spielt in Österreich eine große Rolle. Denn: Zwei Drittel halten es für wichtig, den Nachkommen Wohnraum zu hinterlassen. Besonders unter den Immobilieneigentümern sehen das 72 Prozent so. Nur ein Viertel der Befragten der Studie teilt diese Ansicht nicht. 

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