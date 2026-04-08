Höchst verärgert über Müllentsorgung im Wald

In der Vorarlberger Gemeinde Höchst haben jüngst Unbekannte ihren Müll illegal im Wald entsorgt. Die Gemeinde reagiert verärgert und sucht nach Augenzeugen.
Müllsäcke, Kinderspielzeug, Autoreifen, Teppiche: All das ist vor Kurzem im Rahmen einer Nacht-und-Nebelaktion in Höchst im Bereich Mittelwald abgeladen worden. Es ist nicht das erste Mal, dass sperriger Müll wie dieser einfach in der Natur „entsorgt“ wird, nun reagiert die Gemeinde auf ihren social-media-Kanälen aber reichlich verärgert über diese Umweltsünde. „Während einige ihren Abfall rücksichtslos entsorgen, darf die Allgemeinheit dafür zahlen – jedes Jahr tausende Euro Steuergeld, nur um diesen Wahnsinn wieder aufzuräumen. Jetzt reicht‘s!“ ist da zu lesen.
Aktionen wie diese seien kein Kavaliersdelikt. Die Gemeinde sucht nun nach Zeugen des Vorfalls: „Wenn ihr etwas gesehen habt oder künftig beobachtet: Schaut nicht weg! Meldet es sofort bei der Polizei oder der Gemeinde.“ Als Reaktion auf das Posting wiesen zahlreiche Leser und Leserinnen auch auf andere Hotspots der illegalen Müllentsorgung im Land hin.
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