Höchst verärgert über Müllentsorgung im Wald

Müllsäcke, Kinderspielzeug, Autoreifen, Teppiche: All das ist vor Kurzem im Rahmen einer Nacht-und-Nebelaktion in Höchst im Bereich Mittelwald abgeladen worden. Es ist nicht das erste Mal, dass sperriger Müll wie dieser einfach in der Natur „entsorgt“ wird, nun reagiert die Gemeinde auf ihren social-media-Kanälen aber reichlich verärgert über diese Umweltsünde. „Während einige ihren Abfall rücksichtslos entsorgen, darf die Allgemeinheit dafür zahlen – jedes Jahr tausende Euro Steuergeld, nur um diesen Wahnsinn wieder aufzuräumen. Jetzt reicht‘s!“ ist da zu lesen.