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Wer Touristen mit Angeboten belästigt, muss zahlen

Ausland
08.04.2026 10:39
Die kleine, felsige Insel im Golf von Neapel ist berühmt für ihre spektakulären Steilküsten, das ...
Die kleine, felsige Insel im Golf von Neapel ist berühmt für ihre spektakulären Steilküsten, das klare türkisfarbene Meer und Sehenswürdigkeiten wie die Blaue Grotte.(Bild: janoka82 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer kenn das nicht? Endlich dem Alltagsstress entflohen, wird man an jeder Ecke regelrecht zu diversen Bootstouren oder Restaurantbesuchen gedrängt. Den Italienern reicht es jetzt jedenfalls.

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Künftig drohen empfindliche Geldstrafen für Personen, die Feriengäste aufdringlich ansprechen und ihnen ungefragt Dienstleistungen oder Angebote unterbreiten. Mit der Maßnahme sollen insbesondere Händler abgeschreckt werden, die Passanten zum Konsum von Speisen und Getränken in ihre Lokale drängen. Aber auch Anbieter touristischer Dienstleistungen wie Inselrundfahrten oder Führungen sind betroffen. Bei Verstößen werden Summen zwischen 25 und 500 Euro fällig.

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Italien wie immer begehrt, aber leider auch immer teurer.
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Gemeinde will negative Auswirkungen des Massentourismus bekämpfen
Die Regelung geht auf einen Beschluss des Gemeinderats unter Vorsitz von Bürgermeister Paolo Falco zurück und ist seit Mittwoch in Kraft. In der Begründung verweist die Gemeinde auf die negativen Auswirkungen des Massentourismus. Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität für Besucher zu verbessern. Unter anderem ist auch das Verteilen von Prospekten, Flyern oder Visitenkarten im öffentlichen Raum untersagt.

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