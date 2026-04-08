Finanzierungssystem muss reformiert werden

Metzler präsentierte zudem Zahlen, die die strukturelle Schieflage verdeutlichen. Allein 2026 überweist Rankweil 11,8 Millionen Euro an Sozial-, Spitals- und Rettungsfonds sowie Landesumlage. Zusammen mit 17,1 Millionen Euro Personalkosten sind das die größten Brocken. „Diese steigen Jahr für Jahr schneller als unsere Einnahmen“, warnte der ehemalige Landtagsabgeordnete. Die jüngst präsentierte Reformagenda zwischen Land und Gemeindeverband reicht aus seiner Sicht bei weitem nicht aus. „Das ist ein nettes Osterpapier, aber keine echte Lösung!“ Wenn die Daseinsvorsorge gesichert werden soll, müssten Zuständigkeiten und Finanzströme zwischen Land und Gemeinden komplett neu gedacht werden.