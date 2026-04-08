Doppelmörder tötet zwei Frauen mit 175 Stichen

Mit zweiter Klinge weitergemacht

Der durchtrainierte junge Mann holt sich laut dem Schweizer „Blick“ ein zweites Messer und rammt es der 54-Jährigen erneut in den Körper. Immer wieder. Bis die Klinge vom Griff abbricht! Insgesamt zählt der Gerichtsmediziner später 39 Stich- und Schnittwunden. Dann greift sich der Täter noch ein Nudelholz und prügelt auf sein sterbendes Opfer ein. Experten nennen das eine sogenannte Übertötung.