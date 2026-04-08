Raser aus Wien ohne Schein mit 155 km/h gestoppt

Eine zivile Polizeistreife wurde am Donnerstag um 00.45 Uhr auf ein Fahrzeug auf der Autobahn zwischen Sternberg und Velden West aufmerksam. Der 28-jährige Lenker raste mit einer erheblichen Geschwindigkeit.
155 km/h hatte der 28-Jährige aus Wien am Tachometer, als eine zivile Polizeistreife auf ihn in einer 100er-Zone aufmerksam wurde. Nachdem sie den Mann angehalten hatten, stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß.
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Er musste an Ort und Stelle das Auto stehen lassen und wurde angezeigt. Auch der zugelassene Besitzer des Pkws muss mit einer Strafe rechnen. Denn er hat sein Auto einer Person ohne gültige Lenkerberechtigung überlassen.
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