Mädchen in Wien mit voller Wucht von Auto erfasst

Schrecklicher Unfall am Dienstagnachmittag in Wien-Liesing: Ein erst 10 Jahre altes Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, nachdem es von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde.
Nach ersten Informationen war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Anton-Baumgartner-Straße in Richtung Erlaaer Platz unterwegs. Um an stehenden Fahrzeugen vorbeizukommen, wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen – genau in diesem Moment kam es zur Tragödie.
Kind für Lenker zu spät sichtbar
Das Mädchen wollte die Straße von links nach rechts überqueren und lief zwischen den stehenden Autos hindurch auf die Fahrbahn. Für den Lenker offenbar zu spät sichtbar: Sein Fahrzeug erfasste das Kind mit voller Wucht.
Die 10-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien eilte sofort zu Hilfe, versorgte das Mädchen notfallmedizinisch vor Ort und brachte es anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.
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