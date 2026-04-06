EVP-Chef sägt am kleinsten gemeinsamen EU-Nenner

Der deutsche Europapolitiker forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein „handlungsfähiges Europa“. Ein System, in dem einzelne Staaten mit ihrem Veto Entscheidungen blockieren könnten, mache die EU anfällig. „Ein Europa, in dem die Langsamsten das Tempo bestimmen oder einzelne Staaten mit ihrem Veto alles blockieren können, wird zum Spielball von Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping“, sagte Weber.