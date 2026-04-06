Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vetorecht vor dem Aus?

EVP-Chef sägt am kleinsten gemeinsamen EU-Nenner

Außenpolitik
06.04.2026 16:12
Das Einstimmigkeitsprinzip der EU-Staaten sieht vor, dass alle Staaten sich auf einen kleinsten ...
Das Einstimmigkeitsprinzip der EU-Staaten sieht vor, dass alle Staaten sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können, das lähmt den Staatenbund aber immer öfter.(Bild: AP/Jean-Francois Badias)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Europäische Union steht vor einer Grundsatzdebatte über ihre Entscheidungsregeln: EVP-Chef Manfred Weber stellt das Vetorecht einzelner Staaten offen infrage – und warnt davor, dass ein zu langsames Europa in geopolitisch unsicheren Zeiten an Einfluss verlieren könnte.

0 Kommentare

Der deutsche Europapolitiker forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein „handlungsfähiges Europa“. Ein System, in dem einzelne Staaten mit ihrem Veto Entscheidungen blockieren könnten, mache die EU anfällig. „Ein Europa, in dem die Langsamsten das Tempo bestimmen oder einzelne Staaten mit ihrem Veto alles blockieren können, wird zum Spielball von Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping“, sagte Weber.

Debatte verschärft sich
Zuvor hatte auch Deutschlands Außenminister Johann Wadephul eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip ins Spiel gebracht. In einem Interview mit den Funke-Zeitungen sprach er sich dafür aus, in der Außen- und Sicherheitspolitik künftig mit qualifizierten Mehrheiten zu entscheiden.

Nur so könne die EU international handlungsfähig werden und „wirklich erwachsen“ auftreten. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen – etwa bei Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland – sprächen aus seiner Sicht klar dafür.

Lesen Sie auch:
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Streit spitzt sich zu
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
19.03.2026
„Meilenstein“
Ungarn: EU-Experten hoffen auf Abwahl Orbáns
01.04.2026
„Umdenken notwendig“
Ukraine-Krise entfacht Debatte um Einstimmigkeit
03.03.2025

Ungarn blockiert Ukraine-Hilfen
Hintergrund der Debatte ist auch die aktuelle Blockadehaltung Ungarns. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán verhindert derzeit einen 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU für die Ukraine.

In Ungarn selbst stehen politische Veränderungen im Raum: Am 12. April wird dort ein neues Parlament gewählt. Laut Umfragen liegt die Opposition mit ihrem Spitzenkandidaten Péter Magyar deutlich vorne, womit Orbáns Zeit im Amt schon bald ein Ende haben könnte.

Weber verweist auf „Grönland-Krise“
Weber unterstrich zudem, dass die EU ihre Stärke bereits gezeigt habe, wenn sie geschlossen auftrete. Die sogenannte Grönland-Krise habe verdeutlicht, wie wirksam ein schnelles und einheitliches Handeln sein könne. Genau diese Geschlossenheit brauche es auch künftig in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Die Initiative aus Deutschland begrüßte Weber ausdrücklich. Es sei „richtig und notwendig“, dass Deutschland vorangehe und Verantwortung übernehme. „Denn nur gemeinsam als Europäer können wir bestehen“, so der EVP-Chef.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
06.04.2026 16:12
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
121.735 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Oberösterreich
Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“
104.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Es ist fraglich, ob der 13-Jährige noch einmal ein Klassenzimmer von innen sieht.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
100.404 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2214 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1559 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1252 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Verstörende Einblicke
Mr. Bolton, erklären Sie uns Donald Trump!
Schimpft über „Tiere“
Trump droht: „Können Iran über Nacht ausschalten“
Diskutieren Sie mit!
Was dürfen Politiker sagen – und was nicht?
Senioren fordern Check
Ärger mit ID Austria: „Politiker sollen testen“
Trotz Trump-Ultimatum
Iran lehnt Waffenruhe ab, Ölroute bleibt blockiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf