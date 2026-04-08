Zwei Tage im Spital waren fast sinnlose „Nulldiät“

LGA: „Bei Tausenden läuft es reibungslos“

„Wenn es um Gesundheit geht, gibt es keine Verschwendung von Ressourcen. In unseren Kliniken arbeiten Menschen, keine Roboter“, entgegnet die LGA und verteidigt so auch die Johanniter. Diese sind auch in fast allen Teilen des Landes die Einzigen, die im EU-weiten mehrstufigen Ausschreibungsverfahren übrig geblieben seien. Einzelnen Fällen müsse man natürlich nachgehen. „Das tun wir auch intern. Aber: Man sollte dann auch die Tausenden Patienten im Blick haben, bei denen eine Behandlung mit Transport reibungslos verlaufen ist“, heißt es von der LGA.