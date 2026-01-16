Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Vergabe

Krankentransporte: Wie „Jonnis“ Bestbieter wurden

Niederösterreich
16.01.2026 18:50
Vertreter der Johanniter und der LGA beim Start der Kooperation
Vertreter der Johanniter und der LGA beim Start der Kooperation(Bild: LGA/Philipp Monihart)
Porträt von René Denk
Porträt von Mark Perry
Von René Denk und Mark Perry

Als einziger Anbieter blieb die Johanniter Unfallhilfe bei der EU-weiten Ausschreibung für Krankentransporte in Niederösterreich übrig. Denn für das Rote Kreuz wurde für die zweite Phase des zweistufigen Verfahrens nicht ausreichend Information bereitgestellt, wie es von dort heißt. Die Kriterien für den Auftrag sind „geheim“.

0 Kommentare

Seit Jahreswechsel gibt es heftige Kritik an langen Wartezeiten bei Krankentransporten im Waldviertel – die „Krone“ berichtete. Hintergrund ist die nun in Kraft getretene Neuvergabe der „Sekundärtransporte“ der Landesgesundheitsagentur (LGA) an die Johanniter (Spitzname „Jonnis“), deren nächstgelegener Stützpunkt in Spillern bei Stockerau liegt. Bis auf die Thermenregion – dort ist weiterhin der Sozialmedizinische Dienst tätig – sind im ganzen Land jetzt die „Jonnis“ am Zug, die am Donnerstag zusätzliche Fahrzeuge in den Dienst gestellt haben.

Am Ende einziger Anbieter
Wie konnten aber bei der Vergabe die Johanniter Bestbieter im Waldviertel ohne Stützpunkt vor Ort werden? „Weil sie am Ende die Einzigen waren, die sich bei der EU-weiten Ausschreibung beworben haben“, erklärt man bei der LGA. Bisher maßgeblichster Partner war das Rote Kreuz, das nur in der ersten Phase des zweistufigen Angebotsverfahrens dabei war. Nach eigener Aussage hätte die Rettungsorganisation zu wenig exakte Informationen vom Spitalsbetreiber erhalten.

Lesen Sie auch:
Nach dem Sturz von einem Pferd (Symbolbild) dauerte es lange, bis das Mädchen ins richtige ...
Reitunfall von Mädchen
Mutter muss stundenlang warten und um Kind bangen
15.01.2026
Transporte als „No-Go“
Spitäler: Neues System lässt Ärzte Alarm schlagen
13.01.2026
Beinbrüche am Eis:
Mann lag Stunden mit Schmerzen in falscher Klinik
09.01.2026

Welche LGA-Kriterien gab es aber bei der Ausschreibung? Ein (vernünftiger) zentraler Standort im Waldviertel oder eine maximale Wartezeit der Patienten auf den Krankentransport dürften offenbar nicht gefordert gewesen sein. Als Zünglein an der Waage bleiben nur noch Kosten übrig, wird gemunkelt. Die Johanniter verweisen bei Fragen nach den Anforderungen auf die LGA. Und auch die bleibt zugeknöpft.

Zitat Icon

Nach gescheiterten Versuchen, exakte Rahmenbedingungen und Kosten abzuklären, mussten wir unser Angebot zurückziehen.

Sonja Kellner, Rotes Kreuz NÖ

Vorwürfe wegen Johanniter-Nähe
Vorwürfe, dass Bernhard Kadlec, seit März 2025 LGA-Vorstand und davor kaufmännischer Direktor der Uniklinik St. Pölten, die Finger bei der Vergabe im Spiel gehabt habe, weist die LGA scharf zurück: Die Anschuldigungen, die aus St. Pölten, dem Waldviertel und Medizinerkreisen kommen, würden „jeder Grundlage entbehren“. Zur Zeit der Ausschreibung sei Kadlec noch nicht Vorstand gewesen. Bei Amtsantritt habe er alle Funktionen bei den Johannitern – er war in der Führungsriege – zurückgelegt. Das steht im Internet aber auch anders ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
467.472 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
218.401 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
208.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf