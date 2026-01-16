Krankentransporte: Wie „Jonnis“ Bestbieter wurden

Vorwürfe wegen Johanniter-Nähe

Vorwürfe, dass Bernhard Kadlec, seit März 2025 LGA-Vorstand und davor kaufmännischer Direktor der Uniklinik St. Pölten, die Finger bei der Vergabe im Spiel gehabt habe, weist die LGA scharf zurück: Die Anschuldigungen, die aus St. Pölten, dem Waldviertel und Medizinerkreisen kommen, würden „jeder Grundlage entbehren“. Zur Zeit der Ausschreibung sei Kadlec noch nicht Vorstand gewesen. Bei Amtsantritt habe er alle Funktionen bei den Johannitern – er war in der Führungsriege – zurückgelegt. Das steht im Internet aber auch anders ...