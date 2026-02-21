Im Notfall soll bald nur mehr das Tempo zählen

Rasche Transporte ohne Notarzt

Beim Krisengipfel gab es nun auch von Notruf NÖ Antworten auf bereits seit Wochen gestellte Fragen der „Krone“. Wie sich die Alarmierung zum Beispiel verhalte, wenn der Verlust von Gliedmaßen oder des Augenlichts drohe: „Es gibt viele medizinisch-dringliche Diagnosen, die keinen Notarzt erfordern. Zum Beispiel, wenn man sich zwei Finger abtrennt. Das ist zwar hochspeziell und erfordert, dass man rasch in das richtige Krankenhaus kommt, aber Notarzt wird hier keiner gebraucht“, sagt Fohringer gegenüber der „Krone“. Hier wäre dann jedes Transportmittel recht – Hauptsache der Patient würde schnell in das richtige Spital gebracht werden. „Diese gemeinsamen Transportbedingungen wollen wir in den nächsten Tagen ausarbeiten“, lautete der Tenor beim Gipfeltreffen.