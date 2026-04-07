Grüner Abgeordneter hasst „moralisierende Grüne“

Damit wird sich der grüne Wiener Landtagsabgeordnete, Hans Arsenovic, keine Freunde in der Partei machen. Bei „Club3“ auf krone.tv sagt er wörtlich: „Ich hasse nichts mehr als moralisierende Grüne.“
Arsenovic ist Unternehmer und in der Wirtschaftskammer aktiv. Er betreibt Sonnenstudios und ist Sprecher der Wiener Grünen für Wirtschaft, Sicherheit und Tourismus. In der Sendung „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder, die immer dienstags um 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, ging es unter anderem um die Bilanz der Grünen in der Regierung mit der ÖVP, den Lobautunnel und die aktuelle Energiekrise.
Die Arbeit der Grünen in der Regierung und die vielen grünen Förderungen sieht Arsenovic als Erfolg. Dass unter seiner Partei zu viel Geld ausgegeben wurde und sie daher am Budgetloch schuld seien, bezeichnet Arsenovic als „Spin“.
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