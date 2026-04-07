Grüner Abgeordneter hasst „moralisierende Grüne“

Arsenovic ist Unternehmer und in der Wirtschaftskammer aktiv. Er betreibt Sonnenstudios und ist Sprecher der Wiener Grünen für Wirtschaft, Sicherheit und Tourismus. In der Sendung „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder, die immer dienstags um 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, ging es unter anderem um die Bilanz der Grünen in der Regierung mit der ÖVP, den Lobautunnel und die aktuelle Energiekrise.