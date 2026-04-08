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Schwächelnde Ostliga

Ein möglicher Retter für Bregenz im Abstiegskampf

Vorarlberg
08.04.2026 06:55
Die Hoffnung stirbt zuletzt bei den Bregenzern.
Die Hoffnung stirbt zuletzt bei den Bregenzern.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Der sportliche Klassenerhalt rückte für die Bregenzer nach der Niederlage gegen Sturm Graz II noch weiter in die Ferne. Hoffen dürfen Trainer Andreas Heraf und seine Mannschaft aber auf die schwächelnde Ostliga, denn dort zeichnet sich bisher kein Aufsteiger ab.

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Eigentlich schaut es für die Bregenzer sehr düster aus, was den Klassenerhalt in der zweiten Liga betrifft. Die Schwarz-Weißen spielen eine miserable Saison, gewannen nur zwei von 22 Runden, starteten zudem wegen Lizenz-Verstößen mit drei Minuspunkten in das Spieljahr. Und liegen darum mehr oder weniger die ganze Saison schon abgeschlagen auf dem letzten Platz. Mit der Niederlage am Ostermontag gegen Sturm Graz, den bis dato einzigen Konkurrenten in Reichweite, wuchs der Abstand auf die rettende Zone auf acht Punkte an.

Noch sind zwar acht Runden zu spielen, 24 Zähler zu vergeben. Rein rechnerisch ist also alles drin. Realistisch gesehen schaut es natürlich anders aus. Es ist zu bezweifeln, dass die Elf von Andreas Heraf jetzt noch einen Siegeszug startet. Außerdem ist Sturm II im Frühjahr stark unterwegs, holte schon neun Punkte. Bregenz erst zwei.

Die Horner wollen unbedingt aufsteigen, kommen aber nicht wirklich in die Gänge.
Die Horner wollen unbedingt aufsteigen, kommen aber nicht wirklich in die Gänge.(Bild: GEPA)

Ein anderer Weg
Es wird also wohl einen anderen Weg brauchen, will man im Profifußball bleiben. Und den gibt es tatsächlich, er wird sogar immer wahrscheinlicher. Denn während mit Wacker Innsbruck und Voitsberg die Aufsteiger aus der Regionalliga West und Mitte mehr oder weniger feststehen, schwächelt die Ostliga.

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Dort haben der SV Horn und der SV Oberwart um eine Zweitligalizenz angesucht. Und belegen momentan nur Platz sechs und neun in der Tabelle – nur die Top zwei dürfen aufsteigen. Horn fehlen neun Punkte, bei Oberwart sind es sogar 15. Neun Runden sind noch offen.

Also auch wenn es sportlich nicht klappen sollte, dürfen die Bregenzer doch noch hoffen.

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