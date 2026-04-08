Ein möglicher Retter für Bregenz im Abstiegskampf

Eigentlich schaut es für die Bregenzer sehr düster aus, was den Klassenerhalt in der zweiten Liga betrifft. Die Schwarz-Weißen spielen eine miserable Saison, gewannen nur zwei von 22 Runden, starteten zudem wegen Lizenz-Verstößen mit drei Minuspunkten in das Spieljahr. Und liegen darum mehr oder weniger die ganze Saison schon abgeschlagen auf dem letzten Platz. Mit der Niederlage am Ostermontag gegen Sturm Graz, den bis dato einzigen Konkurrenten in Reichweite, wuchs der Abstand auf die rettende Zone auf acht Punkte an.