„Dieser Verein gehört wieder in die 2. Liga“

„Wünschen uns wieder mehr Zuseher“

Zum Aufstieg gehört aber mehr als ein taugliches Stadion. „Um auf diesem Niveau spielen zu können, egal ob in der 3. Liga oder darüber, brauchen wir einen oder mehrere strategische Partner“, erklärt Zinkel. Für diese und potenzielle Sponsoren möchte man sich eine Etage höher in die Auslage spielen. Und auch die Zuschauerzahlen wieder in die Höhe schrauben: „Es ist mehr möglich, gibt in der Nähe keinen Zweitligisten. Ich wünsche mir wieder Zuschauerzahlen jenseits der 1000er-Marke.“ Das war zuletzt in der Saison 2019/20 der Fall, in den späten 00er und frühen 10er-Jahren in Horn allerdings immer der Fall. Kurios: Aktuell kommen zu Heimspielen in der Regionalliga Ost im Schnitt 422 Leute, in der Vorsaison waren es eine Liga darüber nur 331.