1:1 im Derby – Dämpfer für Horner Aufstiegstraum!

Das hat sich der SV Horn sicherlich anders vorgestellt! Nach dem 1:1 vor 750 Fans im Derby gegen Retz rückten die Aufstiegschancen in weite Ferne. Haben die Waldviertler sie gar schon verspielt? Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz ist bereits auf acht Punkte angewachsen. Im Video gibt es die Tore der Partie.