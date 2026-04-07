Osterverkehr: Licht und Schatten in Polizeibilanz

Mehr Schnellfahrer als im Vorjahr

Die Tiroler Polizei war über die Feiertage mit verstärkten Kräften im Einsatz. Dabei wurden insgesamt 5633 Geschwindigkeitsdelikte (2025: 5423) festgestellt. Es wurden weiters 51 Alkohol-Lenker und 17 Drogen-Lenker aus dem Verkehr gezogen (zum Vergleich Ostern 2025: 34 Alkohol-Fälle und 12 Drogen-Aufgriffe). 55 Fahrzeuglenkern musste der Führerschein am Osterwochenende in Tirol vorläufig abgenommen werden.