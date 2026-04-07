Sieg im Innviertel-Derby nach 101 Minuten

Das immer heisse Nachbar-Duell zwischen Sigharting gegen Taufkirchen endete am Ostersonntag vor 400 Zuschauern mit 1:3. Dabei ging ein Torhüter-Ausflug in letzter Sekunde gründlich schief – ein Taufkirchner traf aus über 40 Metern inmitten einer Drangperiode der Gastgeber zum entscheidenden Tor.
Taufkirchen-Trainer Rudi Zauner freute sich über das 3:1 im Derby in Sigharting, sah dabei „viel Kampf und Krampf, aber einen verdienten Sieg meiner Burschen.“ Richtig spannende wurde es im Finish, als beim Stande von 2:1 für Taufkirchen Sigharting-Goalie Daniel Parzer in den letzten Minuten mitstürmte und in Minute 101 von Julian Spitzenberger bestraft wurde, der aus 40 Metern das 3:1 erzielte. „Ein Derbysieg tut immer gut“, so Zauner, der Taufkirchen im Oktober mit nur vier Punkten auf dem Konto übernahm und seithere 18 einfahren konnte.
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