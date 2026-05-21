„Gibt maximal ein Bier, dann ist aber Schluss!“

Feier-Limit gesetzt

So auch bei Coach Werner Hasenberger, der seinen Kickern aber ein Limit setzte: „Maximal ein Bier dürfen’s trinken, dann ist Schluss. Wir haben ja noch was vor“, lacht der 54-Jährige, der bereits Freitagabend wieder in der Liga ran muss – gegen 1980.



„Jetzt darf aber kurz genossen werden!“ Neben der Trophäe sicherte man sich für die nächste Saison ja auch einen Platz im ÖFB-Cup. Welche Gegner dort das absolute Traumlos wären? Mülner und Hasenberger sind sich einig: „Rapid oder Austria! Da kommen viele Fans!“