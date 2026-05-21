„15 neue Gesichter wird man hier nicht mehr sehen“

Passend, dass mit Stefan Hirczy der U18-Trainer der Waldviertler im Sommer in die Fußstapfen von Andreas Lipa tritt. „Er kann extrem gut mit den Jungen, verfolgt einen klaren Plan“, meint Nachwuchsleiter Michael Hennebichler, der selbst in der Rangordnung aufsteigt, Andreas Zinkel als Sportchef ablöst.



Kontinuität als Trumpf

„Der Verein gehört langfristig in die 2. Liga. Wir wollen wieder vorne mitspielen, man muss aber schauen, was bei der Kaderplanung möglich ist“, ist der Aufstieg für den Neo kommende Saison kein Muss. Priorität hat die Kontinuität. In den letzten Jahren jagte ja ein Kader-Umbruch den nächsten, wurde das Team fast schon traditionell ausgetauscht.