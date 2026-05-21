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Horn krempelt um

„15 neue Gesichter wird man hier nicht mehr sehen“

Fußball Unterhaus
21.05.2026 16:24
Neo-Boss Michael Hennebichler (li.), Trainer Stefan Hirczy (mi.) und Obmann Rudi Laudon bündeln ...
Neo-Boss Michael Hennebichler (li.), Trainer Stefan Hirczy (mi.) und Obmann Rudi Laudon bündeln bei Horn die Kräfte.(Bild: SV Horn)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Neuer Sportchef, neuer Trainer, neuer Weg. Bei Fußball-Ostligist Horn blieb zuletzt kein Stein auf dem anderen. Nach dem gescheiterten Wiederaufstieg setzt man nun voll auf den eigenen Stall.

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Passend, dass mit Stefan Hirczy der U18-Trainer der Waldviertler im Sommer in die Fußstapfen von Andreas Lipa tritt. „Er kann extrem gut mit den Jungen, verfolgt einen klaren Plan“, meint Nachwuchsleiter Michael Hennebichler, der selbst in der Rangordnung aufsteigt, Andreas Zinkel als Sportchef ablöst.

Kontinuität als Trumpf
„Der Verein gehört langfristig in die 2. Liga. Wir wollen wieder vorne mitspielen, man muss aber schauen, was bei der Kaderplanung möglich ist“, ist der Aufstieg für den Neo kommende Saison kein Muss. Priorität hat die Kontinuität. In den letzten Jahren jagte ja ein Kader-Umbruch den nächsten, wurde das Team fast schon traditionell ausgetauscht.

Bei Youngster Dhouib zog Horn bereits die Option.
Bei Youngster Dhouib zog Horn bereits die Option.(Bild: GEPA)

Duo bleibt in Horn
„15 neue Gesichter wird man nicht mehr sehen. Es ist meine Aufgabe, hier etwas entstehen zu lassen“, so Hennebichler. „Zudem sind wir in Gesprächen mit unseren Kader-Spielern.“ Beim Duo Drammeh/Dhouib zog man bereits die Option.

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