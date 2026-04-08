Raubüberfall erfunden: Strafe statt Entschädigung

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Geschichte nicht, aber eben auch nicht ganz so passiert, wie sie erzählt wurde. Oder wie es vor Gericht am Ende hieß: „Ein Körnchen Wahrheit ist keine ganze Geschichte.“ Fest steht: Der heute 39-jährige Rumäne wurde vor sechs Jahren in Bregenz tatsächlich Opfer eines Angriffs. Auf einem Parkplatz nahe der Quellenstraße wurde er niedergeschlagen, verletzt und ins Spital gebracht. Zwei Täter traten und schlugen auf ihn ein – bestätigt wurde das von einem Zeugen, der die Polizei alarmierte.