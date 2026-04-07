“Love Madrid”: Referee Controversy Ahead of Bayern Showdown

Memories of Marciniak

The comparison isn’t without reason: In the 2024 semifinal between Real Madrid and FC Bayern, Polish referee Szymon Marciniak caused a stir. A premature whistle prevented a potential equalizer by Matthijs de Ligt, resulting in Bayern’s elimination. Later, a video also surfaced showing a Real Madrid toiletry bag, which sparked further debate. UEFA clarified that this was a standard merchandising gift that Real players present to referees after matches. Marciniak publicly apologized for his whistle.