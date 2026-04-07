Racy photos online
“Love Madrid”: Referee Controversy Ahead of Bayern Showdown
Ahead of the Champions League showdown between Real Madrid and FC Bayern, photos from Madrid of referee Michael Oliver and his wife are causing a stir.
Images of Oliver’s wife Lucy from their vacation in Madrid are circulating on social media. She captioned a couple’s photo with “Loving Madrid” and also posted a picture from the Bernabéu Stadium. It is unclear when the photos were taken. Nevertheless, this is raising eyebrows, especially among FC Bayern fans.
Former referee Manuel Gräfe was critical: “Reminds me of Marciniak’s Real bag… If it’s not fake, then at the very least, to put it mildly: It’s clumsy to post something like that…”
And further: “As a referee, of course you’re allowed to ‘love’ European cities with your wife, but linking that to a stadium and a club… That puts him under even more unnecessary pressure than he already faces in a game like this.”
Memories of Marciniak
The comparison isn’t without reason: In the 2024 semifinal between Real Madrid and FC Bayern, Polish referee Szymon Marciniak caused a stir. A premature whistle prevented a potential equalizer by Matthijs de Ligt, resulting in Bayern’s elimination. Later, a video also surfaced showing a Real Madrid toiletry bag, which sparked further debate. UEFA clarified that this was a standard merchandising gift that Real players present to referees after matches. Marciniak publicly apologized for his whistle.
’s Strong Record with BayernThe statistics, at least, favor Munich: Under Oliver, Bayern is unbeaten in seven matches, winning six and drawing one. UEFA is nevertheless relying on the experienced Englishman. This means that the showdown at the Bernabéu promises excitement not only on the field.
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