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„Liebe Madrid“: Schiri-Wirbel vor Bayern-Kracher

Champions League
07.04.2026 11:41
Sind Schiedsrichter Michael Oliver und seine Ehefrau Lucy „Fans“ von Madrid?
Sind Schiedsrichter Michael Oliver und seine Ehefrau Lucy „Fans“ von Madrid?(Bild: Krone KREATIV/Associated Press, x.com/_Futbolero_)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor dem Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern sorgen Fotos aus Madrid von Schiedsrichter Michael Oliver und seiner Ehefrau für Aufregung.

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In den sozialen Medien kursieren Bilder von Olivers Ehefrau Lucy aus dem Madrid-Urlaub. Sie kommentierte ein Pärchenfoto mit „Loving Madrid“ und postete zudem ein Bild aus dem Bernabéu-Stadion. Wann die Aufnahmen gemacht wurden, ist nicht bekannt. Dennoch sorgt das vor allem bei Anhängern des FC Bayern für Stirnrunzeln.

Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe äußerte sich kritisch: „Erinnert an Marciniaks Real-Tasche… Wenn kein Fake, dann mindestens mal vorsichtig formuliert: Ungeschickt, so etwas zu posten …“

Und weiter: „Als Schiedsrichter darf man natürlich auch mit seiner Frau europäische Städte ‘lieben‘, aber das mit einem Stadion & Klub zu verbinden… So ist er unnötig noch mehr unter Druck, als ohnehin schon bei solch einem Spiel.“

Erinnerungen an Marciniak
Der Vergleich kommt nicht von ungefähr: Beim Halbfinale 2024 zwischen Real Madrid und dem FC Bayern sorgte der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak für Aufsehen. Ein verfrühter Pfiff verhinderte damals ein mögliches Ausgleichstor von Matthijs de Ligt, wodurch Bayern ausschied. Später tauchte zudem ein Video mit einem Kulturbeutel von Real Madrid auf, was für zusätzliche Diskussionen sorgte. Die UEFA stellte klar, dass es sich dabei um ein übliches Merchandising-Geschenk handele, das Real-Spieler nach Partien an Schiedsrichter überreichten. Marciniak entschuldigte sich öffentlich für seinen Pfiff.

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Gute Bayern-Bilanz
Die Statistik spricht immerhin für die Münchner: Unter Oliver ist Bayern in sieben Spielen ungeschlagen, davon wurden sechs gewonnen und eines endete unentschieden. Die UEFA setzt dennoch auf den erfahrenen Engländer. Damit ist für den Kracher im Bernabéu nicht nur sportlich für Spannung gesorgt.

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