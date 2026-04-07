„Liebe Madrid“: Schiri-Wirbel vor Bayern-Kracher

Erinnerungen an Marciniak

Der Vergleich kommt nicht von ungefähr: Beim Halbfinale 2024 zwischen Real Madrid und dem FC Bayern sorgte der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak für Aufsehen. Ein verfrühter Pfiff verhinderte damals ein mögliches Ausgleichstor von Matthijs de Ligt, wodurch Bayern ausschied. Später tauchte zudem ein Video mit einem Kulturbeutel von Real Madrid auf, was für zusätzliche Diskussionen sorgte. Die UEFA stellte klar, dass es sich dabei um ein übliches Merchandising-Geschenk handele, das Real-Spieler nach Partien an Schiedsrichter überreichten. Marciniak entschuldigte sich öffentlich für seinen Pfiff.