Ex-Soldat soll Zivilpersonen ermordet haben

Dabei wurden viele Aussagen von Augenzeuginnen und Augenzeugen aus den Reihen der australischen Spezialeinheit SAS gesammelt. Diese sollen belegen, dass Ben Roberts-Smith (47) zwischen 2006 und 2012 an mehreren Tötungen beteiligt war. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, einen Zivilisten von einer Klippe gestoßen und später dessen Erschießung angeordnet zu haben. Zudem soll er mindestens einen Gefangenen eigenhändig getötet haben. Auch sogenannte „Blooding“-Rituale stehen im Raum, dabei handelt es sich um die gezielte Tötung Gefangener durch jüngere Streitkräfte auf Befehl.