Britische Armee deckte mögliche Kriegsverbrechen

Er sei zu dem Schluss gekommen, dass diese nicht nur durch wenige Streitkräfte oder eine einzige Einheit verübt worden seien, „sondern potenziell weiter verbreitet sein könnten“. So blickte der Mann etwa auf einen nächtlichen Einsatz zurück, bei dem die Soldatinnen und Soldaten neun Menschen erschossen, aber nur drei Waffen sichergestellt hätten. Teils sei auch über begangene und unrechtmäßige Tötungen geprahlt worden.