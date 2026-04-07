Lkw-Lenker bleibt zwischen Bahnschranken stecken

Einen ordentlichen Schreck dürfte der 48-jährige Lkw-Fahrer erlitten haben, als er seine Ladung am Montagvormittag beim Bregenzer Eispavillon zugestellt hatte. Als er über das Bahngleis beim Milchpilz auf die Seestraße (L190) zurückfahren wollte, begannen sich zwei der insgesamt vier Bahnschranken zu schließen.
Der Lenker setzte daraufhin sein Fahrzeug zurück, um den Gefahrenbereich noch rechtzeitig verlassen zu können. Zeitgleich senkte sich aber auch die hinter dem Schwerfahrzeug befindliche Schranke und prallte gegen den Auflieger des Fahrzeugs.
Polizei sicherte den Bahnübergang
Bei dem Vorfall wurde die Schrankenanlage stark beschädigt und war in weiterer Folge nicht mehr funktionsfähig. Am Lkw entstand kein Schaden. Ein durchgeführter Alkovortest beim Fahrzeuglenker verlief nach Angaben der Polizei negativ. Wegen der beschädigten Schrankenanlage musste der Bahnübergang bis zum Eintreffen eines ÖBB-Mitarbeiters durch Kräfte der Polizeiinspektion Bregenz gesichert werden.
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