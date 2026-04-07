Lkw-Lenker bleibt zwischen Bahnschranken stecken

Polizei sicherte den Bahnübergang

Bei dem Vorfall wurde die Schrankenanlage stark beschädigt und war in weiterer Folge nicht mehr funktionsfähig. Am Lkw entstand kein Schaden. Ein durchgeführter Alkovortest beim Fahrzeuglenker verlief nach Angaben der Polizei negativ. Wegen der beschädigten Schrankenanlage musste der Bahnübergang bis zum Eintreffen eines ÖBB-Mitarbeiters durch Kräfte der Polizeiinspektion Bregenz gesichert werden.