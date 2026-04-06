Junge Frau kam über Piste hinaus und stürzte ab

Bergrettung und Notarzthubschrauber mussten Montag im Tiroler Alpbachtal ausrücken, um eine abgestürzte Skifahrerin zu bergen. Die 21-Jährige war auf einer Piste zu Sturz gekommen. Das hatte fatale Folgen für die junge Frau.
Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr. Die 21-jährige Österreicherin war auf der Piste 13 unterwegs, als es passierte. Die Skifahrerin kam zu Sturz und schlitterte über den Pistenrand hinaus. Abseits des gesicherten Skiraums stürzte sie dann 20 Meter über steiles Gelände in die Tiefe.
Die Abgestürzte blieb schwer verletzt zwischen Baumstümpfen hängen. Die alarmierte Bergrettung Auffach stieg zu der Skifahrerin ab. Nach der Erstversorgung wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus Kufstein geflogen.
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