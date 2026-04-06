Junge Frau kam über Piste hinaus und stürzte ab

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr. Die 21-jährige Österreicherin war auf der Piste 13 unterwegs, als es passierte. Die Skifahrerin kam zu Sturz und schlitterte über den Pistenrand hinaus. Abseits des gesicherten Skiraums stürzte sie dann 20 Meter über steiles Gelände in die Tiefe.