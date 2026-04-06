Snowboarder rutscht in Skifahrer: Schwer verletzt

Fataler Unfall in der Skiwelt Wilder Kaiser im Tiroler Brixental am Ostersonntag! Ein deutscher Snowboarder (56) stürzte und rutschte in einen einheimischen Skifahrer (73). Der Senior zog sich schwere Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 9 Uhr. Der 56-Jährige fuhr mit dem Snowboard auf der schwarz markierten Piste Nummer 42. „Er kam zu Sturz und rutschte in weiterer Folge gegen den 73-jährigen Skifahrer“, heißt es von der Polizei.
150 Meter talwärts geschlittert
Im Anschluss schlitterten beide Wintersportler rund 150 Meter talwärts, bevor sie am Pistenrand liegen blieben. Während der 56-Jährige unverletzt davonkam, zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Unfalls, sich zu melden: 059133/7210
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