Mädchen (7) von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwerer Schock für die Eltern eines Mädchens (7) in Trins im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Ostersonntag! Das Kind wurde vom Auto eines Einheimischen (49) erfasst und stürzte zu Boden. Ein Hubschrauber brachte die Siebenjährige in die Klinik Innsbruck.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 18.30 Uhr. Der 49-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Landesstraße in Trins in Richtung Tal. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Siebenjährige im Bereich einer Zufahrt zu einem Gebäude.
Kind wollte Fahrbahn überqueren
„Plötzlich betrat das Mädchen die Fahrbahn, um diese zu überqueren“, heißt es von den Ermittlern. Folglich wurde der Kopf des Kindes vom Seitenspiegel der Beifahrerseite erfasst. Die Siebenjährige kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der Hubschrauber flog das Mädchen zur weiteren medizinischen Abklärung in die Innsbrucker Klinik.
Der Pkw-Lenker kam unterdessen mit dem Schock davon.
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