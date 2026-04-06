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In Klinik geflogen

Mädchen (7) von Auto erfasst und schwer verletzt

Tirol
06.04.2026 07:57
Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. (Symbolbild)
Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Schwerer Schock für die Eltern eines Mädchens (7) in Trins im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Ostersonntag! Das Kind wurde vom Auto eines Einheimischen (49) erfasst und stürzte zu Boden. Ein Hubschrauber brachte die Siebenjährige in die Klinik Innsbruck.

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Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 18.30 Uhr. Der 49-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Landesstraße in Trins in Richtung Tal. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Siebenjährige im Bereich einer Zufahrt zu einem Gebäude. 

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Der Pkw-Lenker kam unterdessen mit dem Schock davon.

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