Mädchen (7) von Auto erfasst und schwer verletzt

Kind wollte Fahrbahn überqueren

„Plötzlich betrat das Mädchen die Fahrbahn, um diese zu überqueren“, heißt es von den Ermittlern. Folglich wurde der Kopf des Kindes vom Seitenspiegel der Beifahrerseite erfasst. Die Siebenjährige kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der Hubschrauber flog das Mädchen zur weiteren medizinischen Abklärung in die Innsbrucker Klinik.