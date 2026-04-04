Frontalzusammenstoß: Zwei Personen eingeklemmt

„Beide Personen wurden mittels hydraulischem Rettungsgerät aus ihren Fahrzeugen befreit“, so die Feuerwehr Althofen. Der 69-Jährige war am Bein schwer verletzt und wurde mit dem Hubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Auch der 75-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Friesach gefahren. „Die Friesacher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet“, so die Landespolizei.