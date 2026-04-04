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Totalschaden

Frontalzusammenstoß: Zwei Personen eingeklemmt

Kärnten
04.04.2026 18:18
Die Einsatzkräfte am Unfallort
Die Einsatzkräfte am Unfallort(Bild: Feuerwehr Althofen)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem verheerenden Unfall ist es am Karsamstag gegen 14.20 Uhr auf der Friesacher Straße im Gemeindegebiet von Mölbing in Kärnten gekommen. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen. Ein Hubschrauber war mit im Einsatz.

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Die Feuerwehren Althofen und Meisedling wurden am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache kam es auf der Friesacher Straße auf der Höhe Gaming zu einem Frontalzusammenstoß – die Polizei ermittelt.

Ein 79-Jähriger ist über die doppelte Sperrlinie geraten und prallte in das entgegenkommende Fahrzeug des 69-Jährigen. Beide Lenker wurden aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Lenker waren zum Zeitpunkt des Unfalles allein im Auto.

Der Zusammenstoß wurde von Zeugen, die unmittelbar hinter dem 75-Jährigen in Fahrtrichtung Friesach unterwegs waren, wahrgenommen. Sie verständigten sofort die Rettungskräfte.

An beiden Autos entstand ein Totalschaden.
An beiden Autos entstand ein Totalschaden.(Bild: Feuerwehr Althofen)
Die Einsatzkräfte mussten zwei eingeklemmte Personen aus den Fahrzeugen holen.
Die Einsatzkräfte mussten zwei eingeklemmte Personen aus den Fahrzeugen holen.(Bild: Feuerwehr Althofen)
Das Auto landete durch den heftigen Aufprall im Graben.
Das Auto landete durch den heftigen Aufprall im Graben.(Bild: Feuerwehr Althofen)
Die Straße war bis zu den Räumungsarbeiten gesperrt.
Die Straße war bis zu den Räumungsarbeiten gesperrt.(Bild: Feuerwehr Althofen)

„Beide Personen wurden mittels hydraulischem Rettungsgerät aus ihren Fahrzeugen befreit“, so die Feuerwehr Althofen. Der 69-Jährige war am Bein schwer verletzt und wurde mit dem Hubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Auch der 75-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Friesach gefahren. „Die Friesacher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet“, so die Landespolizei.

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