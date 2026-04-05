Motorrad-Rowdy rast auf Flucht durch Fleischweihe

Haarsträubende Szenen am Karsamstag in der Obersteiermark: In Leoben flüchtete ein 18-jähriger Motorradlenker vor der Polizei – und raste dabei mitten durch eine Osterspeisensegnung. Die Teilnehmer kamen mit dem Schrecken davon.
Warum der junge Mann nach einer versuchten Anhaltung durch die Polizei so heftig aufs Gas stieg und davonraste, ist noch nicht ganz klar. Wie sich später herausstellte, hatte er jedenfalls keine gültige Lenkberechtigung. Als ihn die Polizei gegen 14.15 Uhr am Karsamstag auf der Brucker Straße in Leoben anhalten und kontrollieren wollte, brannten bei dem 18-Jährigen die Sicherungen durch.
Er blieb nicht stehen, sondern beschleunigte sein Motorrad und „setzte seine Fahrt mit immer höher werdender Geschwindigkeit fort“, wie es seitens der Polizei heißt. In der Nachbargemeinde Proleb wurde gerade die Fleischweihe abgehalten, der 18-Jährige krachte auf seiner Flucht mitten hinein. Mehrere Personen wurden laut Polizei gefährdet, verletzt wurde zum Glück niemand.
Kein Führerschein, keine Schuldeinsicht
Weiter ging die Flucht über eine Fußgängerbrücke, wo der Rowdy die Polizei abschütteln konnte. Kurz darauf trafen Ermittler den 18-Jährigen an seiner Wohnadresse an. Er besitzt keine gültige Lenkberechtigung für das Motorrad und wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, fahrlässiger Gemeingefährdung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Geständig ist er laut Polizei nicht – er leugnet, gefahren zu sein.
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