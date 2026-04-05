Motorrad-Rowdy rast auf Flucht durch Fleischweihe

Kein Führerschein, keine Schuldeinsicht

Weiter ging die Flucht über eine Fußgängerbrücke, wo der Rowdy die Polizei abschütteln konnte. Kurz darauf trafen Ermittler den 18-Jährigen an seiner Wohnadresse an. Er besitzt keine gültige Lenkberechtigung für das Motorrad und wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, fahrlässiger Gemeingefährdung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Geständig ist er laut Polizei nicht – er leugnet, gefahren zu sein.