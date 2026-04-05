Paar auf Motorrad von Alkolenker gerammt: Verletzt

In Graz wurden am Abend des Karsamstags ein 32-jähriger Motorradlenker schwer und seine Beifahrerin (35) leicht verletzt. Das Duo wurde am Lustbühel von einem betrunkenen Pkw-Lenker frontal erfasst.
Der Unfall geschah gegen 20 Uhr auf der Zufahrtsstraße zum beliebten Ausflugsziel Schloss Lustbühel im Bezirk Waltendorf. Der 32-Jährige war mit einer 35-Jährigen auf dem Sozius unterwegs, das Gespann wurde frontal vom Pkw des 30-Jährigen erfasst.
Der Motorradlenker kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu, seine Kollegin wurde leicht verletzt. Die beiden Grazer wurden ins LKH gebracht.
Betrunkener Lenker kracht in parkendes Auto
Der Pkw-Lenker krachte nach der Kollision noch in einen parkenden Pkw, blieb aber ebenso wie sein Beifahrer unverletzt. Ein Alkotest verlief positiv, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Am Motorrad entstand erheblicher Schaden, auch die beiden involvierten Pkw wurden beschädigt.
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