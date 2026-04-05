Paar auf Motorrad von Alkolenker gerammt: Verletzt

Betrunkener Lenker kracht in parkendes Auto

Der Pkw-Lenker krachte nach der Kollision noch in einen parkenden Pkw, blieb aber ebenso wie sein Beifahrer unverletzt. Ein Alkotest verlief positiv, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Am Motorrad entstand erheblicher Schaden, auch die beiden involvierten Pkw wurden beschädigt.