Zuerst Baum umgerissen, dann in Hausmauer gekracht

Wie durch ein Wunder nur leicht verletzt

Trotz der heftigen Kollision konnte sich der Lenker selbst aus dem Wrack befreien. Besonders bemerkenswert: Ein Feuerwehrmitglied, das direkt neben der Unfallstelle wohnt, sowie seine Frau reagierten blitzschnell. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.