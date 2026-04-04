Zuerst Baum umgerissen, dann in Hausmauer gekracht

Schreckmoment am Karfreitag in Stinatz im Burgenland! Kurz vor 23 Uhr krachte es auf der Hauptstraße gewaltig: Ein Pkw-Lenker verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug – und hinterließ eine Spur der Verwüstung.
Das Auto kam laut Angaben der FF Stinatz von der Fahrbahn ab, riss einen Baum um und prallte schließlich „mit voller Wucht gegen ein Einfahrtstor sowie eine Hausmauer“.
Wie durch ein Wunder nur leicht verletzt
Trotz der heftigen Kollision konnte sich der Lenker selbst aus dem Wrack befreien. Besonders bemerkenswert: Ein Feuerwehrmitglied, das direkt neben der Unfallstelle wohnt, sowie seine Frau reagierten blitzschnell. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.
Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Baum entfernt, Einfahrtstor gesichert
Am Unfallfahrzeug entstand enormer Schaden. Für die Bergung musste sogar ein Kranfahrzeug nachalarmiert werden. Währenddessen arbeitete die Feuerwehr Stinatz auf Hochtouren: Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden, der umgerissene Baum entfernt und das schwer beschädigte Einfahrtstor gesichert.
Auch Trümmerteile wurden von der Straße geräumt. Zusätzlich wurde ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug durch den Crash in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Unfallursache auf.
„Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden“, so die Freiwillige Feuerwehr. Insgesamt standen 35 Feuerwehrmitglieder mit fünf Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz.
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