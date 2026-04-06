Doppelter Oster-„Ausritt“ in den Tod am Wochenende

Biker prallte gegen Felsen

Bereits am Samstag kam für einen 44-jährigen Biker aus dem Bezirk Zwettl jede Hilfe zu spät. Der Mann fuhr gegen 9.30 Uhr auf der L7176 im von Rappottenstein in Richtung Grafenschlag in seinem Heimatbezirk. Der Lenker kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felsformation. Ein nachkommender Autofahrer alarmierte die Rettung. Auch bei ihm konnte der Notarzt nur mehr seinen Tod feststellen.