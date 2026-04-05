Frauen von Lenker (76) auf Zebrastreifen erfasst

Frauen teils schwer verletzt

Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt. Die 26-Jährige zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen an beiden Beinen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Der Lenker selbst blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.