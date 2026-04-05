Frauen von Lenker (76) auf Zebrastreifen erfasst

Gleich zwei Verletzte forderte am Samstag ein folgenschwerer Zwischenfall auf einem Zebrastreifen in Innsbruck! Ein Pkw-Lenker (76) missachtete eine rote Ampel und erfasste zwei Fußgängerinnen, die die Straße überqueren wollten. Sie wurden verletzt.
Der Unfall ereignete sich in der Innsbrucker Museumstraße. Dort war ein 76-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw unterwegs. Im Bereich eines Schutzweges missachtete er eine Lichtsignalanlage und fuhr trotz roter Ampel weiter.
Zeitgleich überquerten ordnungsgemäß eine 20-jährige Rumänin und eine 26-jährige Einheimische den Zebrastreifen. Der Lenker erfasste in weiterer Folge die beiden Frauen.
Frauen teils schwer verletzt
Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt. Die 26-Jährige zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen an beiden Beinen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Der Lenker selbst blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.
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