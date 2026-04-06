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Gegen Anpralldämpfer

Crash bei Korneuburg: Eine Frau tot, zwei verletzt

Niederösterreich
06.04.2026 13:49
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schrecklicher Unfall erschütterte am Montagvormittag die Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) bei Korneuburg. Aus noch unbekannter Ursache krachte ein Pkw gegen die Anpralldämpfer vor dem Tunnel Kreuzenstein – die Beifahrerin kam dabei ums Leben.

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Zwei weitere Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung Korneuburg. Nach dem Aufprall wurde das Auto in Richtung Mittelleitschiene geschleudert.

Frau mit Bergeschere aus Wrack befreit
Feuerwehrleute mussten die Frau mit der Bergeschere aus dem Wrack befreien – für sie kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

(Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg )
(Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg )
Ein Auto krachte auf der S1 gegen einen Anpralldämpfer – die Beifahrerin kam dabei ums Leben.
Ein Auto krachte auf der S1 gegen einen Anpralldämpfer – die Beifahrerin kam dabei ums Leben.(Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburgs ; KroneKreativ)

Die Aufräumarbeiten auf der S1 waren wegen der weit verstreuten Trümmer äußerst aufwendig und dauerten rund eine Stunde. Währenddessen war die Schnellstraße im betroffenen Bereich gesperrt.

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