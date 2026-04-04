Betrunken und ohne Schein mit Motorrad gegen Auto

Schwer verletzt endete die illegale Motorradfahrt für einen 22-jährigen Flachgauer am Freitagmorgen. Der Mann stieß in Elixhausen (Salzburg) mit dem Auto eines 35-jährigen Vorarlbergers zusammen.
Warum es zu dem Unfall kam, war laut Polizei vorerst unbekannt. Klar ist, dass der 22-Jährige keinen Führerschein besitzt und betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille.
Der verletzte Motorradfahrer wurde von der Rettung ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht. Er wurde zudem bei der Behörde angezeigt.
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