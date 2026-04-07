Vinicius Jr. rechnet vor CL-Hit mit Xabi Alonso ab

„Es war eine schwierige Zeit, weil ich viele Spiele gemacht habe, aber auf wenige Minuten gekommen bin“, leitet Vini Jr. ein. Der Flügelstürmer erklärt daraufhin, dass jeder Trainer seine eigene Methode habe: „Ich glaube, dass ich nicht in der Lage war, das umzusetzen, was er wollte.“ Dennoch habe er in dieser Zeit viel gelernt. „Ich fand keinen Draht zu ihm“, sagte de 25-Jährige über Alonso. Offiziell wurde die Trennung von Alonso im Jänner als „einvernehmliche Lösung“ dargestellt. Doch hinter den Kulissen dürfte es anders ausgesehen haben. Spanische Medien berichteten, dass das Verhältnis zwischen Vinicius und Alonso angespannt gewesen sei.