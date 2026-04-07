„Reals Tempel ist ein Geschenk für den Fußball“

Vor dem Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München: ein Lokalaugenschein im Bernabeu-Stadion der „Königlichen“. Warum die Mega-Arena an 365 Tagen im Jahr genutzt wird, selbst Stars staunen und sich die Fußballfans auf Kinoflair freuen können. Plus: Welche irren Summen für Tickets auf dem Schwarzmarkt verlangt werden.
Längst geht es nicht mehr nur um Real Madrid. Man steht vor einem Kunstwerk, das irgendwie einem Raumschiff ähnelt. Eine Art „Fußball-UFO“. Und eine Gelddruckmaschine, die 365 Tage im Jahr im Einsatz ist. Die „Krone“ staunte beim Lokalaugenschein in Madrid ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.