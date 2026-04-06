Ostern im Ausnahmezustand: Bora legt Kroatien lahm

Steirer-Reisende stranden im Sturm

Für 77 Reisende aus der Steiermark wurde die Rückreise zur Geduldsprobe. Ihr Bus musste auf eine schmale Ausweichroute ausweichen und kam dort zum Stillstand. Der kroatische Zivilschutz teilte mit: „Den Feuerwehrleuten gelang es, eine Leitplanke zu entfernen und den Bus auf die Straße zu ziehen.“ Trotz dieser Maßnahmen konnte die Fahrt wegen anhaltender Sturmböen nicht fortgesetzt werden. Die Passagiere wurden vorübergehend in einem Kulturzentrum untergebracht und warteten auf einen Ersatzbus.