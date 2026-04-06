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Ring-Drama in Paris

Brauchte drei Anläufe: Ikke Hüftgold ist verlobt

Society International
06.04.2026 20:23
Der Romantik-Trip mit geheimer Mission war wohl deutlich turbulenter als geplant.
Der Romantik-Trip mit geheimer Mission war wohl deutlich turbulenter als geplant.(Bild: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
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Von krone.at

Es hätte der perfekte Moment sein sollen – doch erst nach zwei gescheiterten Versuchen klappte es schließlich mit dem großen „Ja“: Ballermannstar Ikke Hüftgold hat sich in Paris mit seiner Freundin Nina Reh verlobt – und die Geschichte dahinter ist überraschend turbulent.

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Der 49-jährige Schlagersänger und seine Partnerin, die Mitte 20 ist, machten ihre Verlobung auf Instagram öffentlich. Dort teilten sie ein Foto, das eine Hand mit Verlobungsring vor dem Eiffelturm zeigt. Dazu schrieben sie schlicht: „Zweimal JA“. Weitere Bilder zeigen das Paar gemeinsam in der französischen Hauptstadt.

Wie der Musiker, der bürgerlich Matthias Distel heißt, der „Bild“ sagte, hatte er den Antrag bereits seit dem vergangenen Jahr geplant. Zu Weihnachten schenkte er seiner Freundin einen Kurztrip nach Paris – ohne dass sie etwas von seinen Plänen ahnte. Die Reise habe sie einfach als gemeinsame Auszeit genossen.

Erster Versuch scheitert im Louvre
Doch der Weg zum Antrag verlief alles andere als reibungslos. Der erste Versuch im Louvre scheiterte laut Distel an den Menschenmassen: „Der war gnadenlos überfüllt.“

Wind stoppt Antrag am Eiffelturm
Auch der zweite Anlauf auf dem Eiffelturm misslang – diesmal spielte das Wetter nicht mit. Der Wind sei so stark gewesen, dass er sich nicht traute, den Ring aus der Tasche zu holen.

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Dritter Anlauf bringt das große „Ja“
Erst beim dritten Versuch klappte es schließlich: Auf der Aussichtsplattform der Galeries Lafayette machte er seiner Freundin erfolgreich den Antrag. „Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können“, sagte Distel. Seine Partnerin habe sofort und begeistert zugestimmt. Die Hochzeit des Paares ist für das Jahr 2027 geplant.

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