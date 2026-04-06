Brauchte drei Anläufe: Ikke Hüftgold ist verlobt

Wie der Musiker, der bürgerlich Matthias Distel heißt, der „Bild“ sagte, hatte er den Antrag bereits seit dem vergangenen Jahr geplant. Zu Weihnachten schenkte er seiner Freundin einen Kurztrip nach Paris – ohne dass sie etwas von seinen Plänen ahnte. Die Reise habe sie einfach als gemeinsame Auszeit genossen.