„Darum ist der Hinti-Song nicht mehr im Programm!“

Das plant Ikke Hüftgold in Österreich

Was kaum einer weiß: Hüftgold, den man ab 20.000 Euro Gage inzwischen pro Auftritt für Großevents buchen kann, ist absoluter Österreich-Fan. Er tritt u.a. auf den Brunner Wiesn auf und lebte mit seiner Partnerin die letzten Jahre in einem schmucken Chalet in Ellmau, solange es der Partykalender mit den wöchentlichen Reisen auf die Insel mit den Gigs im „Bierkönig“ noch zuließ.