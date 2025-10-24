„Darum ist der Hinti-Song nicht mehr im Programm!“

„Wer ist der geilste Checker? Martin Hinteregger! Wer zieht dir den Stecker? Martin Hinteregger!“ Vor drei Jahren grölte fast jeder Fußballfan am „Ballermann“ die lustige Mitsing-Hymne (siehe auch Video unten) auf Kärntens Kult-Kicker, der gerade mit Frankfurt die Europa League gewonnen hatte. Doch jetzt ist die Musik aus.
Denn: Ballermann-König und Hinti-Song-Erfinder Ikke Hüftgold verrät im Gespräch mit der „Krone“, warum die Fans an der Playa und in den Skigebieten das Kultlied zuletzt bei seinen Auftritten, auch in Österreich, vermisst haben und weiter werden vermissen müssen ...
„Das Fußballleben und Musikleben ist schnelllebig“, so der deutsche Spaßvogel mit einem Augenzwinkern, der Hintereggers Profi-Karriere bis zum Ende genau verfolgt hat, „Das hat dazu geführt, dass der Hinti-Song nicht mehr in meinem Programm ist. Aber nicht falsch verstehen: Das war ein viraler, kurzer Hit damals vor drei Jahren! Nur den „Modeste-Song“ singe ich aktuell noch was Fußballlieder angeht.“
Eine Viertelmillion Aufrufe allein auf YouTube heimste der Hinti-Song in der „Prime“ des Hypes um den volksnahen Verteidiger ein. Hüftgold zählt auf: „350.000 dazu auf Spotify, insgesamt sind es auf allen Portalen dann ca. eine Million Aufrufe.“
Grund genug für den trinkfreudigen Perücken-Mann, auch zukünftig Fußballsongs umzusetzen: „Gestern im Studio erst haben wir wieder über eine Fußball-Idee gesprochen, mit der wir unsere Nationalmannschaft durch den Kakao ziehen. Wir haben witzige Ideen für den Fall einer erfolgreichen, aber auch grausigen WM!“
Das plant Ikke Hüftgold in Österreich
Was kaum einer weiß: Hüftgold, den man ab 20.000 Euro Gage inzwischen pro Auftritt für Großevents buchen kann, ist absoluter Österreich-Fan. Er tritt u.a. auf den Brunner Wiesn auf und lebte mit seiner Partnerin die letzten Jahre in einem schmucken Chalet in Ellmau, solange es der Partykalender mit den wöchentlichen Reisen auf die Insel mit den Gigs im „Bierkönig“ noch zuließ.
Und er hat in Austria weiterhin noch Großes demnächst vor! Denn mit seinem Team zieht sich Ski-Fan Hüftgold, der im bürgerlichen Matthias Distel heißt und einen Gärtnereibetrieb vor der Musikkarriere pflegte, bald in eine Kreativschmiede ins Salzburger Land zurück. Um neue Songs auszuhecken, mit der Berg-Idylle und dem Kaminfeuer im Nacken.
„Ende November wird es wieder ein sehr großes Songwriting-Camp in Forstau geben“, kündigt der Erfolgsproduzent an. „Wir sind da in schönen Hütten untergebracht. Das ist wirklich Auszeit, weil es für den Kopf das Geilste ist, was man tun kann, so bisschen in der Abgeschiedenheit in den Bergen bei bestem Essen. Da entstehen halt auch Top-Ideen.“
Wie eben seinerzeit der Hinti-Song ...
