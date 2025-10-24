Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mallorca-Star Hüftgold

„Darum ist der Hinti-Song nicht mehr im Programm!“

Kärnten
24.10.2025 16:00
Ikke Hüftgold ist eine Ballermann-Legende.
Ikke Hüftgold ist eine Ballermann-Legende.(Bild: Summerfield/Hüftgold)

„Wer ist der geilste Checker? Martin Hinteregger! Wer zieht dir den Stecker? Martin Hinteregger!“ Vor drei Jahren grölte fast jeder Fußballfan am „Ballermann“ die lustige Mitsing-Hymne (siehe auch Video unten) auf Kärntens Kult-Kicker, der gerade mit Frankfurt die Europa League gewonnen hatte. Doch jetzt ist die Musik aus.

0 Kommentare

Denn: Ballermann-König und Hinti-Song-Erfinder Ikke Hüftgold verrät im Gespräch mit der „Krone“, warum die Fans an der Playa und in den Skigebieten das Kultlied zuletzt bei seinen Auftritten, auch in Österreich, vermisst haben und weiter werden vermissen müssen ...

„Das Fußballleben und Musikleben ist schnelllebig“, so der deutsche Spaßvogel mit einem Augenzwinkern, der Hintereggers Profi-Karriere bis zum Ende genau verfolgt hat, „Das hat dazu geführt, dass der Hinti-Song nicht mehr in meinem Programm ist. Aber nicht falsch verstehen: Das war ein viraler, kurzer Hit damals vor drei Jahren! Nur den „Modeste-Song“ singe ich aktuell noch was Fußballlieder angeht.“

Kultspieler Martin Hinteregger kickt inzwischen in Sirnitz.
Kultspieler Martin Hinteregger kickt inzwischen in Sirnitz.(Bild: Sobe Hermann)

Eine Viertelmillion Aufrufe allein auf YouTube heimste der Hinti-Song in der „Prime“ des Hypes um den volksnahen Verteidiger ein. Hüftgold zählt auf: „350.000 dazu auf Spotify, insgesamt sind es auf allen Portalen dann ca. eine Million Aufrufe.“

Grund genug für den trinkfreudigen Perücken-Mann, auch zukünftig Fußballsongs umzusetzen: „Gestern im Studio erst haben wir wieder über eine Fußball-Idee gesprochen, mit der wir unsere Nationalmannschaft durch den Kakao ziehen. Wir haben witzige Ideen für den Fall einer erfolgreichen, aber auch grausigen WM!“

Ikke und seine charmante Partnerin Nina lieben Österreich.
Ikke und seine charmante Partnerin Nina lieben Österreich.(Bild: zVg)

Das plant Ikke Hüftgold in Österreich
Was kaum einer weiß: Hüftgold, den man ab 20.000 Euro Gage inzwischen pro Auftritt für Großevents buchen kann, ist absoluter Österreich-Fan. Er tritt u.a. auf den Brunner Wiesn auf und lebte mit seiner Partnerin die letzten Jahre in einem schmucken Chalet in Ellmau, solange es der Partykalender mit den wöchentlichen Reisen auf die Insel mit den Gigs im „Bierkönig“ noch zuließ.

Immer top-gebucht: Hüftgold beim Konzert im Kölner Konzerttempel E-Werk.
Immer top-gebucht: Hüftgold beim Konzert im Kölner Konzerttempel E-Werk.(Bild: zVg)

Und er hat in Austria weiterhin noch Großes demnächst vor! Denn mit seinem Team zieht sich Ski-Fan Hüftgold, der im bürgerlichen Matthias Distel heißt und einen Gärtnereibetrieb vor der Musikkarriere pflegte, bald in eine Kreativschmiede ins Salzburger Land zurück. Um neue Songs auszuhecken, mit der Berg-Idylle und dem Kaminfeuer im Nacken.

Ikke Hüftgold in den Bergen
Ikke Hüftgold in den Bergen(Bild: zVg)

„Ende November wird es wieder ein sehr großes Songwriting-Camp in Forstau geben“, kündigt der Erfolgsproduzent an. „Wir sind da in schönen Hütten untergebracht. Das ist wirklich Auszeit, weil es für den Kopf das Geilste ist, was man tun kann, so bisschen in der Abgeschiedenheit in den Bergen bei bestem Essen. Da entstehen halt auch Top-Ideen.“

Wie eben seinerzeit der Hinti-Song ...

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.752 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
241.662 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.847 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Kärnten
Mallorca-Star Hüftgold
„Darum ist der Hinti-Song nicht mehr im Programm!“
Platz 2 Herzensverein
Wo Literatur auf eine große Gemeinschaft trifft
Prozess in Kärnten
Drama im Heim: Patient trank Spülmittel und starb
Krone Plus Logo
Landtagspräsident:
„Entweder, oder? Ich wäre Bürgermeister geblieben“
Peršmanhof-Bericht
Land bringt Anzeige bei Staatsanwaltschaft ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf